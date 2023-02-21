Суханова (Шуваева) Анисья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1886
Отец: Шуваев Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1904 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
04.10.1913 ст.
Отец ребёнка: Суханов Емельян Иванов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно