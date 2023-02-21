Суханова (Шуваева) Анисья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Шуваева) Анисья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886

Отец: Шуваев Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1904 ст.

Муж: Суханов Емельян Иванов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
04.10.1913 ст.

Сын: Суханов Пётр Емельянов

Отец ребёнка: Суханов Емельян Иванов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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