Божко Дионис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божко Дионис Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Колот Мария Дионисовна

Мать ребёнка: Божко Васса Анисимовна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Комар Елизавета Дионисовна

Мать ребёнка: Божко Васса Анисимовна

Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Божко Семен Дионисович

Мать ребёнка: Божко Васса Анисимовна

Рождение ребёнка
1894 ст.

Сын: Божко Иван Дионисович

Мать ребёнка: Божко Васса Анисимовна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.10.1895 ст.

Дочь: Кибалко Параскева Дионисовна

Мать ребёнка: Божко Васса Анисимовна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Накоренко Ирина Дионисовна

Мать ребёнка: Божко Васса Анисимовна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Божко Евдокия Дионисовна

Мать ребёнка: Божко Васса Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Божко Васса Анисимовна

Место жительства
Неизвестно
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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