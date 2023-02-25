Зайцев Игорь Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Игорь Алексеевич

Зайцев Игорь Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.83

Дочь: Гаврилова Екатерина Игоревна

Мать ребёнка: Зайцева Ирина Игоревна

Рождение
27.12.1955

Отец: Зайцев Алексей

Мать: Зайцева Анна Кузминична

Рождение ребёнка
15.05.1979

Дочь: Малашкина Мария Игоревна

Мать ребёнка: Зайцева Ирина Игоревна

Рождение ребёнка
13.01.1989

Дочь: Заблодская Анна Игоревна

Мать ребёнка: Зайцева Ирина Игоревна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close