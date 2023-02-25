Зайцев Игорь Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1955
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.83
Дочь: Гаврилова Екатерина Игоревна
Мать ребёнка: Зайцева Ирина Игоревна
Рождение
27.12.1955
Отец: Зайцев Алексей
Мать: Зайцева Анна Кузминична
Рождение ребёнка
15.05.1979
Дочь: Малашкина Мария Игоревна
Мать ребёнка: Зайцева Ирина Игоревна
Рождение ребёнка
13.01.1989
Дочь: Заблодская Анна Игоревна
Мать ребёнка: Зайцева Ирина Игоревна