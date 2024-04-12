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Васильев Василий Васильевич

Место рождения

Мильтино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Василий Константинович

Мать: не указана

Мильтино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
09.?.1886

Жена: Васильева Параскева Алексеевна

Мильтино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.02.1896

Дочь: Корешкова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Васильева Параскева Алексеевна

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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