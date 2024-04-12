Васильев Василий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильев Василий Константинович
Бракосочетание
09.?.1886
Рождение ребёнка
07.02.1896
Дочь: Корешкова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Васильева Параскева Алексеевна
Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно