Малько Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1946
Отец: Малько Иван
Мать: Малько Мария
Рождение ребёнка
23.07.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малько Мариетта Георгиевна (Геворкиевна)
Рождение ребёнка
19.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малько Мариетта Георгиевна (Геворкиевна)
Бракосочетание
Неизвестно