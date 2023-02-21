Малько Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малько Валерий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1946

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1946

Отец: Малько Иван

Мать: Малько Мария

Рождение ребёнка
23.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малько Мариетта Георгиевна (Геворкиевна)

Рождение ребёнка
19.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малько Мариетта Георгиевна (Геворкиевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малько Мариетта Георгиевна (Геворкиевна)

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