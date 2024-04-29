Ильичева Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1906
Дата смерти25.02.1989
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильчев Виктор Константинович
Отец ребёнка: Ильичева Константин Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильичева Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Ильичева Константин Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильичев Алексей Константинович
Отец ребёнка: Ильичева Константин Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильичев Вадим Константинович
Отец ребёнка: Ильичева Константин Егорович
Рождение ребёнка
09.06.1937
Дочь: Королева Зинаида Константиновна
Отец ребёнка: Ильичева Константин Егорович
Смерть
25.02.1989