Ильичева Александра Семеновна 20.04.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ильичева Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1906

Дата смерти

25.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1906

Отец: Агафонова-Кузнецовы Семен

Мать: Агафонова-Кузнецовы Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильчев Виктор Константинович

Отец ребёнка: Ильичева Константин Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильичева Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Ильичева Константин Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильичев Алексей Константинович

Отец ребёнка: Ильичева Константин Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильичев Вадим Константинович

Отец ребёнка: Ильичева Константин Егорович

Рождение ребёнка
09.06.1937

Дочь: Королева Зинаида Константиновна

Отец ребёнка: Ильичева Константин Егорович

Смерть
25.02.1989

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