Наливайко Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1991
Сын: Наливайко Иван Владимирович
Мать ребёнка: Наливайко Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1992
Сын: Наливайко Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Наливайко Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно