Наливайко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наливайко Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1961

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1991

Сын: Наливайко Иван Владимирович

Мать ребёнка: Наливайко Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
1992

Сын: Наливайко Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Наливайко Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наливайко Татьяна Николаевна

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