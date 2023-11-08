(Финогенова) Екатерина Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Финогенова) Екатерина Николаева

Место рождения

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Финогенов Николай Казмин

Мать: Иванова (Финогенова?) Авдотья Никитина

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Матвеев

Место жительства
Неизвестно
Лався, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Лався, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Илья Иванович

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Лався, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Букина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Лався, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Домника Ивановна

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Лався, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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