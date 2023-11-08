(Финогенова) Екатерина Николаева
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Матвеев
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Илья Иванович
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Букина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Домника Ивановна
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Смерть
Неизвестно