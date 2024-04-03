Саргсян Левон Саркисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Саргсян Саркис
Мать: ?
Рождение ребёнка
26.10.1913
Дочь: Мартиросян(Саргсян) (Саргсян) Вергине Левоновна
Мать ребёнка: Шаар
Карсская обл.,Российская империя г.Карс , бывшая территория Турции с. Мец Парни
Смерть
1915
убили турки во время армянского геноцида 1915 г.