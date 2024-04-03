Саргсян Левон Саркисович 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Саргсян Левон Саркисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Саргсян Саркис

Мать: ?

Рождение ребёнка
26.10.1913

Дочь: Мартиросян(Саргсян) (Саргсян) Вергине Левоновна

Мать ребёнка: Шаар

Карсская обл.,Российская империя г.Карс , бывшая территория Турции с. Мец Парни
Смерть
1915
убили турки во время армянского геноцида 1915 г.

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