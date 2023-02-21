Ищенко (Мележникова) Анна Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.
Отец: Фома Дмитриевич Малежик
Мать: Агафья Гордиевна Малежик
Родилась в дороге из Полтавской губернии в с.Иверка
Рождение ребёнка
22.08.1914 ст.
Дочь: Кобелева Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Ищенко Леонтий Дмитриевич
Иверка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно