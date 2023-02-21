Ищенко (Мележникова) Анна Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ищенко (Мележникова) Анна Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.

Отец: Фома Дмитриевич Малежик

Мать: Агафья Гордиевна Малежик

Родилась в дороге из Полтавской губернии в с.Иверка
Рождение ребёнка
22.08.1914 ст.

Дочь: Кобелева Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Ищенко Леонтий Дмитриевич

Иверка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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