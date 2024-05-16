Герасина Варвара Фионовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Герасин Василий Пантелеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Герасина Анна Пантелеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Герасина Наталья Пантелеевна
Отец ребёнка: не указан