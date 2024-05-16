Герасина Варвара Фионовна Около 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Герасина Варвара Фионовна

Место рождения

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Герасин Иван Пантелеевич

Отец ребёнка: не указан

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Герасин Василий Пантелеевич

Отец ребёнка: не указан

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Герасина Анна Пантелеевна

Отец ребёнка: не указан

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Герасина Наталья Пантелеевна

Отец ребёнка: не указан

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

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