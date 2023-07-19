Горнякова (Федотова) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнякова (Федотова) Ирина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1961

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Рождение ребёнка
24.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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