Горнякова (Федотова) Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.04.1982
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности