Papazian Razmik
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Papazian XXXXXX
Мать ребёнка: Vartanian Praxic
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Papazian XXXXXX
Мать ребёнка: Vartanian Praxic
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Papazian XXXXX
Мать ребёнка: Vartanian Praxic
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Vartanian Praxic