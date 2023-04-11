Пестова Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1942
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1942
Отец: Дрочнев Петр Никитич
Рождение ребёнка
04.10.1965
Дочь: Кокорина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Пестов Василий Анатольевич
Рождение ребёнка
06.10.?
Дочь: Пестова Марина Васильевна
Отец ребёнка: Пестов Василий Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пестова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Пестов Василий Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестов Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Пестов Василий Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестов Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Пестов Василий Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестов Альберт Васильевич
Отец ребёнка: Пестов Василий Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пестов Василий Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестов Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Пестов Василий Анатольевич