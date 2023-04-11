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Пестова Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1942

Отец: Дрочнев Петр Никитич

Мать: Дрочнева Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
04.10.1965

Дочь: Кокорина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Пестов Василий Анатольевич

Рождение ребёнка
06.10.?

Дочь: Пестова Марина Васильевна

Отец ребёнка: Пестов Василий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пестова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Пестов Василий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестов Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Пестов Василий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Пестов Василий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестов Альберт Васильевич

Отец ребёнка: Пестов Василий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Пестов Василий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестов Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Пестов Василий Анатольевич

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