Горлов Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1963
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1963
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горлова София Николаевна
Мать ребёнка: Горлова Имя?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горлов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Горлова Имя?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Христюк Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Горлова Имя?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горлова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Горлова Имя?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горлова Имя?