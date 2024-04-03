Горлов Николай Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горлов Николай Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1963

Отец: Горлов Виктор Николаевич

Мать: Горлова Ольга Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горлова София Николаевна

Мать ребёнка: Горлова Имя?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горлов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Горлова Имя?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Христюк Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Горлова Имя?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горлова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Горлова Имя?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горлова Имя?

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