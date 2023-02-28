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Литвинова Аида Вениаминовна
Литвинова Аида Вениаминовна
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Место рождения
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
Дата рождения
19.09.1962
Пол
Женский
Отец
Литвинов Вениамин Иванович
1935 г.р.
Мать
Литвинова (Карпова) Евдокия Евлампьевна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1962
Отец:
Литвинов Вениамин Иванович
Мать:
Литвинова Евдокия Евлампьевна
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
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