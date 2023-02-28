Литвинова Аида Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова Аида Вениаминовна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

19.09.1962

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1962

Отец: Литвинов Вениамин Иванович

Мать: Литвинова Евдокия Евлампьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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