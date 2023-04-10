Трубицын Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1586
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1586
Отец: Общий предок Трубицыных посадских Ельца
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1606
Сын: Трубицын Филимон Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1606
Сын: Трубицын Селиверст Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1626
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно