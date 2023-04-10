Трубицын Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицын Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1586

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1586

Отец: Общий предок Трубицыных посадских Ельца

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1606

Сын: Трубицын Филимон Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1606

Сын: Трубицын Селиверст Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1626

Сын: Трубицын Меркул Васильев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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