Князев Григорий Парменович
Место рождения
Дата рождения16.11.1918
Дата смерти22.01.1984
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1918
Отец: Князев Пармен Дмитриевич
Мать: Анисья Федоровна
Рождение ребёнка
02.04.1947
Дочь: Князева Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Калинина Вера Васильевна
Еленский, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.06.1949
Сын: Князев Александр Григорий
Мать ребёнка: Калинина Вера Васильевна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Князев Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Калинина Вера Васильевна
Смерть
22.01.1984