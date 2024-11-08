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Князев Григорий Парменович

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Место рождения

Фетинино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.11.1918

Дата смерти

22.01.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1918

Отец: Князев Пармен Дмитриевич

Мать: Анисья Федоровна

Фетинино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.04.1947

Дочь: Князева Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Калинина Вера Васильевна

Еленский, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.06.1949

Сын: Князев Александр Григорий

Мать ребёнка: Калинина Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Князев Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Калинина Вера Васильевна

Смерть
22.01.1984

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