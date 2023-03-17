Широкова (Ракина) Агрипина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1889 ст.
Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.04.1911
Сын: Широков Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Широков Василий Петрович
Смерть
Неизвестно