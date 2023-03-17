Широкова (Ракина) Агрипина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШирокова (Ракина) Агрипина Григорьевна

Широкова (Ракина) Агрипина Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.10.1889 ст.

Муж: Широков Василий Петрович

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.04.1911

Сын: Широков Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Широков Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close