Ярославская (Тарелова) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярославская (Тарелова) Ирина Алексеевна

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Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

06.12.1959

Дата смерти

07.02.2018

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1959

Отец: Тарелов Алексей Тимофеевич

Мать: Тарелова Зоя Степановна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
04.06.1982

Муж: скрыто настройками приватности

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.12.1982

Дочь: Ярославская Светлана Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
07.02.2018
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
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