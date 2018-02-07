Ярославская (Тарелова) Ирина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения06.12.1959
Дата смерти07.02.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1959
Бракосочетание
04.06.1982
Муж: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.12.1982
Дочь: Ярославская Светлана Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
07.02.2018