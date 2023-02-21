Юрецкий Викентий Марцельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрецкий Викентий Марцельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1844 г.р.

Мать

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.

Отец: Юрецкий Марцелий Викентьевич

Мать: Юрецкая Анна Григорьевна

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