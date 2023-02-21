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Юрецкий Викентий Марцельевич
Юрецкий Викентий Марцельевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1869 ст.
Пол
Мужской
Отец
Юрецкий Марцелий Викентьевич
Около 1844 г.р.
Мать
Юрецкая Анна Григорьевна
Около 1849 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.
Отец:
Юрецкий Марцелий Викентьевич
Мать:
Юрецкая Анна Григорьевна
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