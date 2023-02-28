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Семенов Семен Михайлович

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Место рождения

Игнатьевское, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

13.09.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1878

Отец: Михаил Петрович

Мать: Елена Илларионовна

Игнатьевское, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.01.1901

Сын: Семенов Павел Семенович

Мать ребёнка: Семенова Мария Антоновна

Рождение ребёнка
24.09.1916

Сын: Быстров Иван Семенович

Мать ребёнка: Семенова Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березкина Евгения Семеновна

Мать ребёнка: Семенова Мария Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Семенова Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Семенова Мария Антоновна

Смерть
Неизвестно
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