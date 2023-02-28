Семенов Семен Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.09.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1878
Отец: Михаил Петрович
Мать: Елена Илларионовна
Рождение ребёнка
25.01.1901
Мать ребёнка: Семенова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
24.09.1916
Мать ребёнка: Семенова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березкина Евгения Семеновна
Мать ребёнка: Семенова Мария Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Семенова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Семенова Мария Антоновна
Смерть
Неизвестно