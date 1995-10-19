Чиж Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиж Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1995

Пол

Мужской

Отец

1969 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1995

Отец: Чиж Иван Ильич

Мать: Чиж Светлана Григорьевна

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