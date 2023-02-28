Лавренов Николай Ананьевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1896 ст.
Крещение
06.12.1896 ст.
Восприемники Деревни Слутки запасный рядовой Павел Тимофеевич Железцов и той же деревни крестьянская жена Агриппина Захарьевна Кочетова
Бракосочетание
07.11.1918
Поручители по жениху: Андрей Николаевич Савкин (Муж сестры Николая Ананьевича- Параскевы), Василий Никитич Лавренов (родной брат Анания Никитича Лавренова -отца жениха) по невесте: из деревни Шипов Ио... Показать все
Смерть
Неизвестно