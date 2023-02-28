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Лавренов Николай Ананьевич

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Место рождения

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.12.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1896 ст.

Отец: Лавренов Ананий Никитич

Мать: Лавренова Евдокия Захарьевна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
06.12.1896 ст.
Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники Деревни Слутки запасный рядовой Павел Тимофеевич Железцов и той же деревни крестьянская жена Агриппина Захарьевна Кочетова
Бракосочетание
07.11.1918

Жена: Кочетова Евдокия Ивановна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Поручители по жениху: Андрей Николаевич Савкин (Муж сестры Николая Ананьевича- Параскевы), Василий Никитич Лавренов (родной брат Анания Никитича Лавренова -отца жениха) по невесте: из деревни Шипов Ио... Показать все
Смерть
Неизвестно
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