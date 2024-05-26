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Неустроев Василий Парфенович

Место рождения

Артамоново, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Неустроев Парфен

Мать: не указана

Артамоново, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неустроева -- Екатерина

Рождение ребёнка
08.11.1831

Сын: Неустроев Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Неустроева -- Екатерина

Артамоново, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Неустроев Мартемьян Васильеич

Мать ребёнка: не указана

Артамоново, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Неустроев Степан Васильеич

Мать ребёнка: не указана

Артамоново, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Неустроев Севостьян Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Артамоново, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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