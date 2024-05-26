Неустроев Василий Парфенович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Неустроев Парфен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неустроева -- Екатерина
Рождение ребёнка
08.11.1831
Сын: Неустроев Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Неустроева -- Екатерина
Рождение ребёнка
1833
Сын: Неустроев Мартемьян Васильеич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Неустроев Степан Васильеич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Неустроев Севостьян Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно