Соцков Виктор Викторович 08.05.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соцков Виктор Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1992

Сын: Соцков Владислав Викторович

Мать ребёнка: Соцкова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
21.07.1995

Сын: Соцков Максим Викторович

Мать ребёнка: Соцкова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
16.07.2011

Дочь: Соцкова Милана Викторовна

Мать ребёнка: Соцкова Наталья Николаевна

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