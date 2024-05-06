Соцков Виктор Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1992
Сын: Соцков Владислав Викторович
Мать ребёнка: Соцкова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
21.07.1995
Мать ребёнка: Соцкова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
16.07.2011
Дочь: Соцкова Милана Викторовна
Мать ребёнка: Соцкова Наталья Николаевна