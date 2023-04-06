Кононов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.1953
Дочь: Авузяк Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Кононова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Кононова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Кононова Прасковья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1912
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана