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Кононов Михаил Иванович

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Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.1953

Дочь: Авузяк Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Кононова Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Кононова Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Кононова Прасковья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Прасковья Павловна

Смерть
1912
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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