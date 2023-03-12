Келейникова Алена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Келейникова Алена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1991

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1991

Отец: не указан

Мать: Гончарова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Келейникова Вероника Алексеевна

Отец ребёнка: Келейников Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Келейников Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Келейников Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Келейникова Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Келейников Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Келейников Алексей

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