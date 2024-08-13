Сушкова (Сушкова) Пелагея Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушкова (Сушкова) Пелагея Захаровна

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1821

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Сушкова (Сушкова) Афимия Антоновна

Отец ребёнка: Сушков Антон Петрович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Сушкова (Сушкова) Марья Антоновна

Отец ребёнка: Сушков Антон Петрович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Сушков Тим Антонович

Отец ребёнка: Сушков Антон Петрович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1854

Сын: Сушков Димитрий Антонович

Отец ребёнка: Сушков Антон Петрович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1857

Сын: Сушков Илья Антонович

Отец ребёнка: Сушков Антон Петрович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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