Сушкова (Сушкова) Пелагея Захаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Сушкова (Сушкова) Афимия Антоновна
Отец ребёнка: Сушков Антон Петрович
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Сушкова (Сушкова) Марья Антоновна
Отец ребёнка: Сушков Антон Петрович
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Сушков Тим Антонович
Отец ребёнка: Сушков Антон Петрович
Рождение ребёнка
26.10.1854
Сын: Сушков Димитрий Антонович
Отец ребёнка: Сушков Антон Петрович
Рождение ребёнка
12.07.1857
Отец ребёнка: Сушков Антон Петрович