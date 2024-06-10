Локтев Михаил Нилович 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Локтев Михаил Нилович

Место рождения

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Локтев Нил Гаврилович

Мать: Ульяна Архиповна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Локтева Устинья Михайловна

Мать ребёнка: Прасковья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
01.02.1883

Дочь: Локтева Анна Михайловна

Мать ребёнка: Прасковья Матвеевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1885

Дочь: Локтева Ефросинья Михайловна

Мать ребёнка: Прасковья Матвеевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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