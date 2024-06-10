Локтев Михаил Нилович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Локтев Нил Гаврилович
Мать: Ульяна Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Локтева Устинья Михайловна
Мать ребёнка: Прасковья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
01.02.1883
Дочь: Локтева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
01.07.1885
Дочь: Локтева Ефросинья Михайловна
Мать ребёнка: Прасковья Матвеевна
Смерть
Неизвестно