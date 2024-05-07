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Матвей

Место рождения

Стояново, Черноголовка, Московская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Малинкин (Малинин) Ермолай Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Марфа Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Иван Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Стояново, Черноголовка, Московская область
Смерть
Неизвестно

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