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Демчан Андрей Феодорович

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.04.1915 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демчан Феодор Григорьевич

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Смерть
23.04.1915 ст.
Убит. Именные списки потерь Во время войны, 23.04.1915 года, убит в бою у деревни Трокяны. — Список потерь — Холост Должность/Звание стрелок Воинская часть 29-й Сибирский стрелковый полк Место ро... Показать все

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