Демчан Андрей Феодорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.04.1915 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демчан Феодор Григорьевич
Мать: не указана
Смерть
23.04.1915 ст.
Убит. Именные списки потерь Во время войны, 23.04.1915 года, убит в бою у деревни Трокяны. — Список потерь — Холост Должность/Звание стрелок Воинская часть 29-й Сибирский стрелковый полк Место ро... Показать все