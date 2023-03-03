Гнатюк Иулита Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Гнатюк Анна Федоровна
Отец ребёнка: Гнатюк Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
17.06.1912
Отец ребёнка: Гнатюк Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Охремчук Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Гнатюк Фёдор Павлович
Смерть
1956