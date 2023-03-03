Гнатюк Иулита Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнатюк Иулита Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Гнатюк Анна Федоровна

Отец ребёнка: Гнатюк Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
17.06.1912

Сын: Гнатюк Пётр Федорович

Отец ребёнка: Гнатюк Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Охремчук Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Гнатюк Фёдор Павлович

Смерть
1956
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