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mc closkey Patrick

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Место рождения

County Londonderry, Ireland

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1841 г.р.

Дети

1867 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

County Londonderry, Ireland
Рождение ребёнка
09.06.1867

Сын: Mccluskey John

Мать ребёнка: Mc Closkey Sarah

Tireighter, Cumber, Claudy, Northern Ireland
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Mc Closkey Sarah

Работа или профессия
Неизвестно
Farmer
Смерть
Неизвестно
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