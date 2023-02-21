mc closkey Patrick
Место рожденияCounty Londonderry, Ireland
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
County Londonderry, Ireland
Рождение ребёнка
09.06.1867
Сын: Mccluskey John
Мать ребёнка: Mc Closkey Sarah
Tireighter, Cumber, Claudy, Northern Ireland
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Mc Closkey Sarah
Работа или профессия
Неизвестно
Farmer
Смерть
Неизвестно