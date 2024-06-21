Федорова (Манзарова) Валентина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1952
Отец: Мяхонов Виктор
Мать: Манзарова Зоя Аюшеевна
Рождение ребёнка
24.02.1972
Дочь: Федорова Жанна Александровна
Отец ребёнка: Федоров Александр Даниилович
Рождение ребёнка
03.04.1977
Дочь: Федорова Мария Александровна
Отец ребёнка: Федоров Александр Даниилович
Рождение ребёнка
03.04.1977
Дочь: Федорова Мария Александровна
Отец ребёнка: Федоров Александр Даниилович