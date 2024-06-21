Федорова (Манзарова) Валентина Викторовна 11.11.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федорова (Манзарова) Валентина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1952

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1952

Отец: Мяхонов Виктор

Мать: Манзарова Зоя Аюшеевна

Рождение ребёнка
24.02.1972

Дочь: Федорова Жанна Александровна

Отец ребёнка: Федоров Александр Даниилович

Рождение ребёнка
03.04.1977

Дочь: Федорова Мария Александровна

Отец ребёнка: Федоров Александр Даниилович

Рождение ребёнка
03.04.1977

Дочь: Федорова Мария Александровна

Отец ребёнка: Федоров Александр Даниилович

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