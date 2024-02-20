Бесчастная (Бесчастная) Дора Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бесчастный Нестер
Рождение ребёнка
14.08.1944
Дочь: Гагаева София Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
10.02.1953
Сын: Бесчастный Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Николай
УССР Луганская обл.,Краснолучанский р-н г. Петровский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матяшова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Смерть
Неизвестно