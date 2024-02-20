Бесчастная (Бесчастная) Дора Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесчастная (Бесчастная) Дора Нестеровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бесчастный Нестер

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1944

Дочь: Гагаева София Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
10.02.1953

Сын: Бесчастный Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Николай

УССР Луганская обл.,Краснолучанский р-н г. Петровский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матяшова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Смерть
Неизвестно
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