Документов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Документова (Носова) Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
12.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Документова (Носова) Анастасия Андреевна
Смерть
Неизвестно