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Документов Александр Николаевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Документова (Носова) Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
30.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Документова (Носова) Анастасия Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Документова (Носова) Анастасия Андреевна

Смерть
Неизвестно

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