Лосяков Евгений Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1946
Отец: Лосяков-Осокин Григорий
Мать: Лосякова Елизавета
Рождение ребёнка
08.02.1973
Дочь: Качемаева Лариса Евгеньевна
Мать ребёнка: Лосякова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
11.07.1975
Дочь: Козина Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Лосякова Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно