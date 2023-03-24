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Лосяков Евгений Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1946

Отец: Лосяков-Осокин Григорий

Мать: Лосякова Елизавета

Рождение ребёнка
08.02.1973

Дочь: Качемаева Лариса Евгеньевна

Мать ребёнка: Лосякова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
11.07.1975

Дочь: Козина Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Лосякова Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосякова Галина Николаевна

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