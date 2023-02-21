Емельянов Ефим Федосеев
Место рожденияКурская губ.с. Верхнечуфичево
Дата рождения1800
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Емельянов Федосей Данилов
Мать: Екатерина Яковлева
Курская губ.с. Верхнечуфичево
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Емельянов Евлампий Ефимов
Мать ребёнка: Анисья Афанасьева
Курская губ.с. Верхнечуфичево
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Смерть
1834
Курская губ.с. Верхнечуфичево