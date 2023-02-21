Емельянов Ефим Федосеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянов Ефим Федосеев

Емельянов Ефим Федосеев

avatar

Место рождения

Курская губ.с. Верхнечуфичево

Дата рождения

1800

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Емельянов Федосей Данилов

Мать: Екатерина Яковлева

Курская губ.с. Верхнечуфичево
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Емельянов Евлампий Ефимов

Мать ребёнка: Анисья Афанасьева

Курская губ.с. Верхнечуфичево
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Смерть
1834
Курская губ.с. Верхнечуфичево
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close