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Самсонова Просковья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов Тихон Леонтьевич

Рождение ребёнка
?.02.1901

Дочь: Леженина (Самсонова) Вера Тихоновна

Отец ребёнка: Самсонов Тихон Леонтьевич

Алдаркино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.08.1908

Сын: Самсонов Андрей Тихонович

Отец ребёнка: Самсонов Тихон Леонтьевич

Алдаркино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.09.1920

Дочь: Тупикова (Самсонова) Пелагея Тихоновна

Отец ребёнка: Самсонов Тихон Леонтьевич

Алдаркино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1953

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