Самсонова Просковья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.1901
Дочь: Леженина (Самсонова) Вера Тихоновна
Отец ребёнка: Самсонов Тихон Леонтьевич
Рождение ребёнка
08.08.1908
Сын: Самсонов Андрей Тихонович
Отец ребёнка: Самсонов Тихон Леонтьевич
Рождение ребёнка
20.09.1920
Дочь: Тупикова (Самсонова) Пелагея Тихоновна
Отец ребёнка: Самсонов Тихон Леонтьевич
Смерть
1953