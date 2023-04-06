Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Татьяна Венедиктова
Татьяна Венедиктова
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Новое
, Воржская волость, Ростовский уезд
Дата рождения
1827
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кривяшов Венедикт (Веденей) Иванов
1792 г.р.
Мать
Васса Алексеева
1792 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
EN
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец:
Кривяшов Венедикт (Веденей) Иванов
Мать:
Васса Алексеева
Новое
, Воржская волость, Ростовский уезд
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия