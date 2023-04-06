Татьяна Венедиктова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Венедиктова

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Место рождения

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1792 г.р.

Мать

1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кривяшов Венедикт (Веденей) Иванов

Мать: Васса Алексеева

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Смерть
Неизвестно
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