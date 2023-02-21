Иванова Феодора Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Феодора Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1912

Дочь: Моисеева Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов Григорий Прохорович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Иванов Григорий Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Иванов Григорий Прохорович

Смерть
Неизвестно
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