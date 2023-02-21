Иванова Феодора Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1912
Дочь: Моисеева Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов Григорий Прохорович
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Иванов Григорий Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Иванов Григорий Прохорович
Смерть
Неизвестно