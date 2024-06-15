Некрасов Павел Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1887
Сын: Некрасов Александр Павлович
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
02.11.1889
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
28.08.1892
Дочь: (Некрасова) Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Васильева
Смерть
Неизвестно