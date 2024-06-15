Некрасов Павел Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Павел Петрович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Пелагея Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.08.1887

Сын: Некрасов Александр Павлович

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.11.1889

Сын: Некрасов Иван Павлович

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1892

Дочь: (Некрасова) Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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