Шубина (Уварова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубина (Уварова) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Уваров Василий

Мать: Уварова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валентин

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ращевская Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: еще

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Георгий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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