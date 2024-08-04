Шубина (Уварова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Уваров Василий
Мать: Уварова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валентин
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ращевская Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: еще
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Георгий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно