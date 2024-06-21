Марченко Виктор 13.11.1967 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марченко Виктор

Место рождения

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область

Дата рождения

13.11.1967

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марченко (Алиева) Зоя Азизовна

Рождение ребёнка
11.07.1988

Дочь: Воробьёва (Марченко) Инна Викторовна

Мать ребёнка: Марченко (Алиева) Зоя Азизовна

Рождение ребёнка
05.04.1991

Сын: Марченко Евгений Викторович

Мать ребёнка: Марченко (Алиева) Зоя Азизовна

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