Марченко Виктор
Место рождения
Дата рождения13.11.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1988
Дочь: Воробьёва (Марченко) Инна Викторовна
Мать ребёнка: Марченко (Алиева) Зоя Азизовна
Рождение ребёнка
05.04.1991
Сын: Марченко Евгений Викторович
Мать ребёнка: Марченко (Алиева) Зоя Азизовна