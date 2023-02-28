Балашова Агафья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1757 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779 ст.
Сын: Балашов Георгий Семёнович
Отец ребёнка: Балашов Семён Никифорович
Рождение ребёнка
1788 ст.
Сын: Балашов Спиридон Семёнович
Отец ребёнка: Балашов Семён Никифорович
Рождение ребёнка
1797 ст.
Дочь: Федора Семёновна
Отец ребёнка: Балашов Семён Никифорович
Рождение ребёнка
1800 ст.
Отец ребёнка: Балашов Семён Никифорович
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Балашов Артемий Семёнович
Отец ребёнка: Балашов Семён Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно