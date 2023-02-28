Балашова Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалашова Агафья Васильевна

Балашова Агафья Васильевна

avatar

Место рождения

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Балашов Георгий Семёнович

Отец ребёнка: Балашов Семён Никифорович

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Балашов Спиридон Семёнович

Отец ребёнка: Балашов Семён Никифорович

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1797 ст.

Дочь: Федора Семёновна

Отец ребёнка: Балашов Семён Никифорович

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1800 ст.

Сын: Балашов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Балашов Семён Никифорович

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Балашов Артемий Семёнович

Отец ребёнка: Балашов Семён Никифорович

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балашов Семён Никифорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close