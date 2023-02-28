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Мазанов Андрей Валентинович

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Место рождения

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

10.07.1960

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1960

Отец: Мазанов Валентин Васильевич

Мать: Мазанова Анастасия Максимовна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Образование
С 1967 по 1975
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Школа №6
Образование
С 1982 по 1987
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
УрФУ им. Б.Н. Ельцина, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (бывш. УГТУ-УПИ им. Б.Н. Ельцина, УрГУ им. А.М. Горького, УПИ им. С.М. Кирова)
Рождение ребёнка
19.04.1983

Сын: Мазанов Максим Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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