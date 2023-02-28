Мазанов Андрей Валентинович
Место рождения
Дата рождения10.07.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1960
Образование
С 1967 по 1975
Школа №6
Образование
С 1982 по 1987
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
УрФУ им. Б.Н. Ельцина, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (бывш. УГТУ-УПИ им. Б.Н. Ельцина, УрГУ им. А.М. Горького, УПИ им. С.М. Кирова)
Рождение ребёнка
19.04.1983
Мать ребёнка: не указана