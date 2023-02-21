Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763 ст.
Сын: Овсянников Агей Ларионович
Отец ребёнка: Овсянников Ларион Прокофьевич
Рождение ребёнка
1763 ст.
Сын: Овсянников Степан Ларионович
Отец ребёнка: Овсянников Ларион Прокофьевич
Рождение ребёнка
1768 ст.
Сын: Овсянников Андрей Ларионович
Отец ребёнка: Овсянников Ларион Прокофьевич
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: Аксинья Ларионовна
Отец ребёнка: Овсянников Ларион Прокофьевич
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Овсянников Ефим Ларионович
Отец ребёнка: Овсянников Ларион Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно