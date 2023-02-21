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Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763 ст.

Сын: Овсянников Агей Ларионович

Отец ребёнка: Овсянников Ларион Прокофьевич

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1763 ст.

Сын: Овсянников Степан Ларионович

Отец ребёнка: Овсянников Ларион Прокофьевич

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Овсянников Андрей Ларионович

Отец ребёнка: Овсянников Ларион Прокофьевич

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Аксинья Ларионовна

Отец ребёнка: Овсянников Ларион Прокофьевич

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Овсянников Ефим Ларионович

Отец ребёнка: Овсянников Ларион Прокофьевич

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Ларион Прокофьевич

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
Неизвестно
Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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