Володина (Симонова) Анна Тимофеевна 1894 — найти родственников по фамилии на Familio

Володина (Симонова) Анна Тимофеевна

Автор
НЗ
Зенкина Н.

женский, родилась 1894, Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

умерла 1935, Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

Отец
Симонов ТимофейНеизвестно г.р.
Мать
Симонова АвдотьяНеизвестно г.р.
Супруги
Володин Тимофей Антонович1892 г.р.
Дети
Володин Василий Тимофеевич03.02.1912 г.р.
Володин Михаил Тимофеевич1920 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Симонов Тимофей

Мать: Симонова Авдотья

Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрипунова (Володина) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Володин Тимофей Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Володин Тимофей Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Тимофей Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Володин Тимофей Антонович

Рождение ребёнка
03.02.1912

Сын: Володин Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Володин Тимофей Антонович

Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

Рождение ребёнка
1920

Сын: Володин Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Володин Тимофей Антонович

Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

Рождение ребёнка
08.11.1927

Дочь: Зенкина (Володина) Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Володин Тимофей Антонович

Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

Смерть
1935
Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

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