Володина (Симонова) Анна Тимофеевна
женский, родилась 1894, Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
умерла 1935, Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
ОтецСимонов ТимофейНеизвестно г.р.
МатьСимонова АвдотьяНеизвестно г.р.
Супруги
Володин Тимофей Антонович1892 г.р.
Дети
Володин Василий Тимофеевич03.02.1912 г.р.
Володин Михаил Тимофеевич1920 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Симонов Тимофей
Мать: Симонова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрипунова (Володина) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Володин Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володин Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Володин Тимофей Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Володин Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
03.02.1912
Сын: Володин Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Володин Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Володин Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Володин Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
08.11.1927
Дочь: Зенкина (Володина) Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Володин Тимофей Антонович
Смерть
1935