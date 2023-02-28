Володина (Симонова) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Симонова) Анна Тимофеевна

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Место рождения

Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Симонов Тимофей

Мать: Симонова Авдотья

Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.02.1912

Сын: Володин Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Володин Тимофей Антонович

Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Володин Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Володин Тимофей Антонович

Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Тимофей Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрипунова Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Володин Тимофей Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зенкина Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Володин Тимофей Антонович

Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Володин Тимофей Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Володин Тимофей Антонович

Смерть
1935
Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
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