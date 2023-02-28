Володина (Симонова) Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти1935
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Симонов Тимофей
Мать: Симонова Авдотья
Рождение ребёнка
03.02.1912
Сын: Володин Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Володин Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Володин Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Володин Тимофей Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрипунова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Володин Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зенкина Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Володин Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Володин Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володин Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Володин Тимофей Антонович
Смерть
1935