Павлова (Демченко?) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Демченко?) Любовь

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Место рождения

Россия

Дата рождения

02.06.1927

Дата смерти

21.11.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1927

Отец: Петр

Мать: не указана

Россия
Россия
Рождение ребёнка
Около 04.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Анатолий

Рождение ребёнка
01.07.1957

Сын: Павлов Валентин

Отец ребёнка: Павлов Анатолий

Россыпное, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Анатолий

Смерть
21.11.2002
Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Россия
Похороны
Неизвестно
Шувалов, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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