Павлова (Демченко?) Любовь
Место рожденияРоссия
Дата рождения02.06.1927
Дата смерти21.11.2002
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1927
Отец: Петр
Мать: не указана
Россия
Россия
Рождение ребёнка
Около 04.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Анатолий
Рождение ребёнка
01.07.1957
Сын: Павлов Валентин
Отец ребёнка: Павлов Анатолий
Россыпное, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Анатолий
Смерть
21.11.2002
Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Россия
Похороны
Неизвестно
Шувалов, Павловский муниципальный район, Воронежская область